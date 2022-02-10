Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Бывший советник по вопросам торговли 45-го американского президента Дональда Трампа Питер Наварро был вызван на слушания в Конгресс США для показаний по делу о штурме Капитолия. Об этом 9 февраля сообщил на своем сайте специальный комитет палаты представителей (нижняя палата законодательного органа).

Питер Наварро Whitehouse.gov

В спецкомитете отметили, что опросили уже более 500 свидетелей в рамках расследования событий 6 января 2021 года. Председатель комиссии, демократ от штата Миссисипи Бенни Томпсон напомнил, что Наварро ранее сам говорил о своей роли в деятельности по отмене результатов президентских выборов 2020 года и обсуждал это с Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля бывший вице-президент США Майкл Пенс заявил, что не мог отменить результаты выборов главы государства в 2020 году, поскольку «президентство принадлежит только американскому народу».

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