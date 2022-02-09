Пекин, 10 февраля, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Органы общественной безопасности наградили 125 работников службы доставки по всему Китаю на общую сумму более 800 000 юаней ($125 800) за помощь в борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, совершенными с помощью служб экспресс-доставки в последние четыре месяца прошлого года, сообщает 9 февраля газета China Daily.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Предприятия экспресс-доставки стали более осведомлены о выполнении своих социальных обязанностей в области контроля за оборотом наркотиков, а сотрудники службы доставки стали с большим энтузиазмом выявлять, расследовать и сообщать о таких преступлениях, сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

В октябре доставщик в Гуанчжоу, провинция Гуандун, был награжден 185 000 юаней за предоставление наводки, которая привела к аресту наркоторговца. Мужчина сказал, что клиент отправил восемь посылок, помеченных как машины для обработки перепелиных яиц, из Чжуншаня, провинция Гуандун, на станцию экспресс-доставки в Гуанчжоу, столицу провинции, в августе. Затем машины должны были быть доставлены за границу.

Он обнаружил, что вес каждой упаковки был разным, и на них были припаянные соединения, указывающие на то, что машины были разобраны и собраны заново. Кроме того, стоимость доставки товаров из Чжуншаня в Гуанчжоу, а затем за границу превысила их стоимость.

Доставщик сообщил об отклонениях в полицию, которая обнаружила, что в посылках содержались кетамин и метамфетамин. Затем они арестовали подозреваемого, обвиняемого в отправке посылок.

Заместитель главы бюро министерства по борьбе с наркотиками Чжао Чжунчэнь заявил на пресс-конференции в Пекине в прошлом месяце, что некоторые преступники воспользовались быстрым развитием электронной коммерции и индустрии доставки в последние годы для контрабанды и незаконного оборота наркотиков, при этом число преступлений, связанных с наркотиками в каналах доставки резко возросло.

С сентября по конец прошлого года министерство, Государственное почтовое бюро и Национальная комиссия по контролю над наркотиками совместно начали общенациональную операцию по борьбе с подобными преступлениями.

Операция также способствовала общенациональному внедрению систем, включающих регистрацию реального имени при отправке почты, проверку этикеток на посылках для определения содержимого и адресатов, а также проведение проверок безопасности всех посылок с помощью таких средств, как рентгеновские лучи.

В ходе операции полиция раскрыла более 1700 преступлений, связанных с наркотиками, по всему Китаю, совершенных по каналам доставки, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2020 года.