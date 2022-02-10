Пекин, , 02:20 — REGNUM Китайские исследователи предложили новый подход к регулированию высвобождения гормонов у человека для предотвращения беспокойства и потери костной массы, показало исследование, опубликованное в среду в журнале Nature Communications, передает 9 февраля агентство Синьхуа.

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Гормон паращитовидной железы (паратогормон), секретируемый паращитовидными клетками человека, играет важную роль в метаболизме костей, и его избыток может привести к избытку кальция в крови, эмоциональным нарушениям и потере костной массы.

Исследовательская группа, возглавляемая Ян Фанем из Шэньчжэньского института передовых технологий при Академии наук Китая, использовала биологическую технику для контроля активности клеток с помощью света, чтобы успешно подавлять секрецию паратогормона как в культуре клеток, так и на животных моделях.

Команда Яна обнаружила, что регуляция, индуцируемая светом, может провоцировать изменения потенциала клеточной мембраны и внутриклеточные кальциевые реакции, чтобы подавлять секрецию паратогормона.

Исследователи также разработали автоматическую систему регулирования освещенности, реагирующую на кальций, в которой кальциевый электрод используется для определения изменений концентрации внеклеточного кальция.

Согласно исследованию, автоматическая система может помочь клеткам паращитовидной железы автоматически реагировать на изменения концентрации внеклеточного кальция, чтобы регулировать уровень гормона. Полученные результаты дают ключ к эффективному вмешательству в аномальную секрецию паратогормона для облегчения симптомов тревоги и потери костной массы.