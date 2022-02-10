Бухарест, , 02:20 — REGNUM В Румынию через контрольно-пропускной пункт «Нэдлак», расположенный на западной границе страны, вечером 9 февраля прибыла первая колонна с военной техникой американской группы войск. Об этом сообщает агентство AGERPRES.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Колонна бронетранспортёров и военной техники прошла через венгерско-румынскую границу по специальному переходу. А грузовики остановились на стоянке у КПП, где останутся до утра. Предполагается, что две другие колонны прибудут ночью и утром 10 февраля все три колонны отправятся в Константу.

Командир 191-го пехотного батальона Арада, подполковник Иоан Сорин Семенюк, который встречает американские грузовики, сообщил, что они прибыли из Германии и направляются на военную базу «Михаил Когэлничану» в Констанце в «соответствии с графиком передислокации».

Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке в Румынию дополнительно порядка 1000 американских военных, которые будут переброшены из Германии в рамках мер по укреплению обороны восточного фланга НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Румынии официально подтвердило прибытие на румынскую территорию 100 военнослужащих США из состава так называемого «Ограниченного континента в Европе». Согласно официальной информации, американские военные займутся подготовкой условий на базах Румынии для прибытия других подразделений Пентагона.

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