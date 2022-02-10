Ватикан, , 02:12 — REGNUM Апостольская поездка Папы Римского Франциска в Ливан может состояться в течение года, если это позволят условия. Об этом сообщила 9 февраля служба печати Святого престола со ссылкой на секретаря Святого престола по отношениям с государствами архиепископа Пола Ричарда Галлахера.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам архиепископа, возможность апостольской поездки в настоящее время изучается и состоится, как только это «позволят условия», скорее всего, в течение года. Сам архиепископ находился в Ливане с 31 января по 4 февраля с официальным визитом, который был приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Ватиканом и Ливаном.

Понтифик неоднократно говорил о своём желании посетить Ливан, он проявляет повышенное внимание и заботу к этой стране. В частности, 1 июля 2021 года в Ватикане день был посвящён молитвам за Ливан, в мероприятии принимали участие представители ливанских христианских общин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что папа Римский Франциск раскритиковал эвтаназию, назвав её «медицинским суицидом».

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