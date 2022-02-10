Лондон, , 01:56 — REGNUM 9 февраля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» «Тоттенхэм» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 уступил «Саутгемптону», ведя в счете до 80-й минуте встречи. Основное время матча завершилось счетом 2:3 в пользу гостей.

Первый мяч на восемнадцатой минуте встречи в свои ворота забил защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек — 1:0. Через пять минут Армандо Броя восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Ромена Перро — 1:1. На экваторе второй половины Сон Хын Мин вновь вывел хозяев вперед — 2:1. Голевую передачу на свой счет записал Лукас Моура. На 80-й минуте фланговый нападающий сборной Норвегии Мохамед Эльюнусси сравнял счет — 2:2. В следующей же атаке Чи Адамс позволил гостям выйти вперед — 2:3.

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Санчес, Дэвис, Регилон (Бергвейн, 84'), Хейбьерг (Бентанкур, 60'), Уинкс, Эмерсон, Сон, Моура (Кулушевски, 76'), Кейн.

«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс, Перро, Салису, Беднарек, Ромеу, Уорд-Прауз, Армстронг, Эльюнусси (Диалло, 90'), Адамс (Лонг, 88'), Броя (Уолкотт, 90').

«Саутгемптон» одержал шестую победу в турнире, набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» с 36-ю очками располагается тремя позициями выше.