Антананариву, 10 февраля, 2022, 01:53 — ИА Регнум. По меньшей мере 101 человек погиб из-за тропического циклона «Бацираи», который обрушился на Мадагаскар. Об этом 9 февраля сообщила газета Madagascar Tribune со ссылкой на депутата от округа Иконго Жана Брюнеля Разафинциандраофу.

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Ранее сообщалось о 33 жертвах стихии и более чем 70 тысячах пострадавших. Большинство людей погибли при обрушении домов из-за шквалистых ветров, а также оползней в пяти коммунах республики. «Бацираи». Циклон бушует на Мадагаскаре с 6 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля наступление циклона «Бацирай» на остров Реюньон в Индийском океане заставило власти этой заморской территории Франции ввести «красный» уровень погодной опасности.