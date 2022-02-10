Манчестер, Великобритания, , 01:44 — REGNUM 9 февраля в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Брентфордом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Рияд Марез (40' пенальти) и Кевин Де Брёйне (69'). На матче работала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом.

Статистика матча («Манчестер Сити"/ «Брентфорд»)

Удары 15/6

Удары в створ 7/2

Владение 75%/25%

Угловые 9/3

Нарушения 7/13

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Диаш, Стоунс, Канселу, Ляпорт, Родри, Силва, де Брёйне, Стерлинг, Марез (Грилиш, 67'), Фоден (Гюндоган, 71').

«Брентфорд»: Райя, Пиннок, Янссон, Айер, Генри, Нергор, Йенсен, Ониика (Висса, 70'), Расмуссен, Канос (Дасилва, 62'), Гходдос (Мбеумо, 62').

«Манчестер Сити», одержав девятнадцатую победу в сезоне и набрав 60 очков, укрепился на первом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Брентфорд» с 23-мя очками остался на четырнадцатом месте.