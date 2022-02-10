10 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили конфискованные в Самарской области конфеты компании Roshen, которые выдавались за местные сладости.

Елизавета Коробова, , 08:04 — REGNUM Информация, согласно которой сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России задержали в Самарской области грузовую фуру, гружённую практически 20 тоннами украинских конфет Roshen под видом местных сладостей, вызвала обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 февраля в социальной сети Facebook.

Шоколадный король Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Его в дверь, а он в окно! Никуда от этого Порошенко не деться, везде пытается свои щупальца просунуть», — считает Марина А.

Многие пользователи пришли к выводу, что контрабанда в любом её виде недопустима, поэтому даже незаконно привезённые в Россию сладости необходимо конфисковать, а виновных лиц наказать.

«Есть таможенные правила, предусматривающие запрет на ввоз определённых товаров. И есть мошенники, пытающиеся обойти эти запреты. Таможня выявила мошенников и выполнила свою работу. Всё остальное — это только никому не нужная болтовня», — написал Alexander P.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России достаточное количество товаров, лежащих на полках магазинов, которые имеют не самую прозрачную схему происхождения.

«Да ладно! После белорусских омаров, бананов и ананасов российских граждан уже трудно чем-либо удивить», — заметила Людмила К.

Часть людей полагает, что Порошенко поступает аморально, торгуя с Россией и заявляя единовременно с этим о некой российской агрессии против Украины.

«Нужно максимально ярко осветить этот факт для украинской аудитории, преклоняющейся перед этим олигархом-популистом», — предлагает Олег С.

Задержанная таможенниками партия санкционных конфет «Roshen» Customs.gov.ru

«Какой же Порошенко молодец! Заявляет: «Россия плохая, убивает наших граждан!», а сам в это время пытается всеми правдами и неправдами наладить торговлю в Российской Федерации. Сам же вагонами торгует с теми, кто «убивает его граждан». Украинским гражданам бы обратить на этот момент внимание. Вот уж действительно деньги не пахнут», — указывает Станислав З.

Ряд пользователей указывает на то, что активы Порошенко значительно пострадали после майдана на Украине в 2014 году, потому что этим поступком он уничтожил для себя возможность вести торговые отношения с Российской Федерацией.

«Одно из «завоеваний» майдана — это заваленная порошенковскими конфетами Прибалтика, потому что производство экс-президента Украины на территории России прикрыли. По сравнению с ними местные конфеты — просто предел мечтания. Латвийские и литовские конфеты всегда были хороши», — заметила Marina U.

«Нет, ну как это понимать? Порошенко, значит, мы примем на своей территории, а его конфеты под гусеницы? А что Порошенко в России с чаем пить будет? Хотя какой чай, он больше по водочке», — отмечает Борис Ч.

Нашлись и те, кто призвали отдать конфискованные конфеты нуждающимся.

«Раз обсуждаем возможность дать приют самому Порошенко, так почему бы не «приютить» (по себестоимости) и его конфеты? А конфискованные куда дели, кстати? Опять тракторами раздавили или по карманам разобрали? Отдали бы лучше в детские дома и приюты», — советует Pavlina O.

Задержанная таможенниками партия санкционных конфет «Roshen» Customs.gov.ru

«Отдайте их в ближайший детский дом, пусть хоть кто-то извлечёт из этого пользу. А лицам, которые способствуют контрабанде, будет повод задуматься и сделать хороший подарок сиротам», — пишет Семён Р.

Напомним, 8 февраля пресс-служба ФТС России опубликовала информацию, согласно которой сотрудники ведомства задержали в Самарской области грузовую фуру, гружёную практически 20 тоннами украинских конфет Roshen под видом местных сладостей. Отметим, что один из крупнейших производителей кондитерских изделий компания Roshen принадлежит семье бывшего украинского президента Петра Порошенко, чей завод на территории Липецкой области был законсервирован.