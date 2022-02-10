Вашингтон, , 01:32 — REGNUM По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, которая произошла возле одной из школ в американском городе Баффало (штат Нью-Йорк). Об этом 9 февраля сообщило городское управление полиции на своей странице в Twitter.

Стрельба из пистолета Dennis Skley

Местом происшествия стала школьная парковка. Ранения получили учащийся и охранник заведения. Другие детали происшествия пока не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в американском городе Ричленд (штат Вашингтон), один человек погиб и один был ранен при стрельбе в продовольственном магазине.

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