Вашингтон, 10 февраля, 2022, 01:32 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, которая произошла возле одной из школ в американском городе Баффало (штат Нью-Йорк). Об этом 9 февраля сообщило городское управление полиции на своей странице в Twitter.

Dennis Skley Стрельба из пистолета

Местом происшествия стала школьная парковка. Ранения получили учащийся и охранник заведения. Другие детали происшествия пока не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в американском городе Ричленд (штат Вашингтон) один человек погиб и один был ранен при стрельбе в продовольственном магазине.