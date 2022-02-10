10 февраля 2022 | Время чтения 7 мин

И популярные телеграм-каналы, и простые пользователи Telegram ужаснулись той жестокости, с которой было совершено ограбление магазина в подмосковной Истре.

Георгий Балаков, , 07:21 — REGNUM Новость о преступлении четырех мигрантов, убивших во время ограбления магазина в подмосковной Истре кассира, стало ключевой темой обсуждения в российском сегменте Telegram. Масла в огонь подлило прозвучавшее на фоне жуткой трагедии предложение привлечь в Россию еще 2 млн иностранных рабочих, якобы всвязи с дефицитом кадров в строительной отрасли.

Рабочие мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«В двенадцатом часу ночи трое неизвестных в масках вошли через служебную дверь в «Пятёрочку», избили битами 51-летнюю кассиршу (на фото), управляющую и её мужа. По нашим данным, управляющая сама открыла дверь нападавшим. Они похитили из кассы 205 тысяч рублей и скрылись. Кассирша скончалась на месте», — сообщил телеграм-канал «SHOT».

ТГ-канал отмечает, что убитая кассирша не должна была работать в ту смену. Женщина вышла подменить коллегу, поскольку всегда отличалась отзывчивостью и добротой.

«Соседи рассказывают, что в районе много мигрантов — они частенько беспокоят местных жителей. Стучат в дома, спрашивают, есть ли какая-то работа», — привел мнение местных жителей канал.

Налётчиков — троих нападавших и одного водителя — задержали по горячим следам в соседнем селе. Все они оказались гражданами Таджикистана, возрастом от 18 лет до 41 года, отметил «SHOT». Позже в Telegram появилось видео разбойного нападения, демонстрирующее звериную жестокость преступников.

«Момент убийства кассира магазина «Пятёрочка» в Истре. Один из нападавших избивает 51-летнюю Людмилу Вяткину деревянной рукояткой от топора, а также наносит удары ногами. В какой-то момент женщина пытается встать, но сразу теряет сознание», — описал опубликованную им видеозапись телеграм-канал «112».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК (Разбой, совершенный группой лиц с причинением тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по ним — 15 лет лишения свободы, отметил телеграм-канал «Alt-Right».

"В пресс-службе X5 Group, в которую входит «Пятерочка», сообщили «РИА Новости», что помогают правоохранительным органам в расследовании. Торговая сеть выразила соболезнования родным погибшей женщины. «Пятерочка» покроет расходы на похороны и выплатит семье кассира 1 млн руб., а также компенсирует расходы другим пострадавшим», — сообщил автор публикации.

«Пятёрочка» Kora27

Как простые пользователи Telegram, так и популярные телеграм-каналы были шокированы характером совершенного преступления и ничем не обоснованной жестокостью нападавших, убивших беззащитную женщину.

«Какая-то дикая даже на общем фоне сводок с мигрантских фронтов история. Четверо молодых таджиков, как пишут, работников близлежащей стройки (вряд ли легальных) решили на гоп-стоп взять кассу «Пятерочки». В худших традициях 90-х с топорищами наперевес ворвались в магазин под закрытие, уложили директора, его жену, еще одну женщину — кассиршу — избили до смерти. И вынесли 96 тысяч рублей. По 24 тысяч на брата», — написал телеграм-канал «Kotsnews».

Автор публикации напомнил, что, по неподтвержденной информации, на проблему роста числа совершенных мигрантами преступлений в докладе президенту России Владимиру Путину обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, за что был тут же заклеймен отдельными телеграм-каналами как «новый герой националистов».

«Кто виноват в гибели 51-летней женщины? Наверно «новый герой националистов» Александр Бастрыкин, который предложил существенно ужесточить миграционное законодательство, подняв тему растущей преступности среди приезжих. А может столичные власти, которые не установили таблички на таджикском языке в сторону ближайшего банка, где они могли бы поживиться серьезнее. Или атмосфера ненависти и нетерпимости толкнула бедных работяг на скользкую дорожку. Уродов уже отловили. Невесть какое утешение для родных погибшей», — резко высказался «Kotsnews».

Мигранты ворвались в магазин и убили женщину-кассира Цитата из видео от ГСУ СК России по Московской области

В свою очередь телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на члена совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова сообщил, что СПЧ направил практические рекомендации по ситуации с мигрантами в Совет безопасности РФ и МВД.

«В СПЧ считают, что либерализация миграционного законодательства невозможна, поскольку есть проблемы при существующем в стране количестве мигрантов. Кабанов отметил, что необходимо усилить контроль за нахождением мигрантов, а также ужесточить порядок обоснования со стороны работодателей, как это делается, к примеру, в Калужской области и других регионах», — написал «Раньше всех. Ну почти».

История, подобная истринской могла случиться в других населенных пунктах России, поскольку в этой ситуации нет региональной специфики как таковой, считает телеграм-канал «Андрей Медведев». По его мнению, случившееся стало следствием деятельности лоббистов бесконтрольной миграции.

«Они ведь еще говорят нам, что стране нужно больше трудовых мигрантов, то ли 2 миллиона, то ли, для большего счастья, все пять. А в реальности мы наблюдаем, как эти мигранты работают без патентов, регистраций, знания русского языка, не платя налоги. При этом работают они не только на стройках, скажем, где, как нас убеждают, не хотят трудиться россияне, а работают они таксистами и курьерами», — отметил автор поста.

Как полагает ТГ-канал, в России уже существует целый конгломерат масс-медиа, который если не оправдывает совершённые мигрантами преступления, то как минимум пытается навязать мысль о том, что жертвы иностранцев чуть ли не сами виноваты в произошедшем.

«А еще мы наблюдаем, как создается целый пул СМИ и Телеграм-каналов (по сути, те же СМИ, чего уж), которые активно работают на сторонников бесконтрольной миграции. Заявил Быстрыкин, что мигрантов надо жестче контролировать? Так он националист, сообщают нам. Избили весёлые гости столицы мужчину с ребенком? Так он ранее судимый, выпивает, и вообще сам спровоцировал, сообщают нам те же самые СМИ. Убили в столице борца, который заступился за девушку? Он сам утонул, информируют нас, а к тому же он оскорбил гостей из Таджикистана. И оттого упал. Короче, всюду призрак русского фашизма маячит. Думаю, что сейчас мы увидим публикации, что кассирша, убитая налетчиками, сама их провоцировала», — резко высказался автор поста.

Глава СК России Александр Бастрыкин Kremlin.ru

По его мнению, в России возникает пласт структур, обслуживающих бесконтрольную миграцию и оправдывающих эту деятельность. Причем нельзя отрицать, что подобное развитие событий больно бьёт не только по коренному населению, но и по иностранным рабочим, которых фактически превращают в бесправных рабов.

«Которые, скажем, в случае травмы на стройке, вообще не имеют возможности хоть что-то получить с работодателя. И тут у меня возникает вопрос. А что еще должно случиться, хотя и так случай вопиющий, чтобы, наконец, стала меняться ситуация с миграцией? Ведь конкретно в этой истории сконцентрировались вообще все проблемы миграционного процесса. Трое приезжих сколотили банду, пошли грабить магазин, забили насмерть женщину-кассира, работали, видимо, нелегально, находились в России тоже, по всей видимости, с нарушениями законодательства. А знаете, что будет дальше? Подключится диаспора, и выяснится, что делом озабочено посольство республики, как бы не посадили людей ни за что. Нам станут говорить, что совершенно не стоит масштабировать один отдельный случай на ситуацию в целом. Одну отдельную школу. Одни отдельные вывески в метро. Ну и так далее», — отметил ТГ-канал.

Администратор канала высказывает мнение, что миграционное законодательство в России следует менять в сторону ужесточения. В противном случаев страна может прийти к той же ситуации, в которой оказалась, к примеру, Франция.

«Разговоры же о том, что не только мигранты совершают преступления, безусловно, справедливы. Русские, ну или, шире, граждане России, совершают их и больше, и чаще, и не менее жуткие. Но разница в том, что мигрант имеет шанс быстро, если сразу не поймали, уехать, сменить паспорт и вернуться. А русские — шире, российские граждане — на Дон или в Сибирь давно уже не убегают, были времена, лет триста назад, да прошли. И вот ни разу не слышал про массовую амнистию российских, например, водителей, за совершенные административные правонарушения. А про амнистию трудовых мигрантов прямо сегодня читал. И есть у меня ощущение, что это какая-то не вполне укрепляющая государство и доверие граждан к нему, история», — подытожил телеграм-канал.

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