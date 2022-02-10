Минск, , 01:16 — REGNUM «Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества Белоруссии и Швейцарии в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях», — сообщила 9 февраля пресс-служба МИД Белоруссии по итогам переговоров главы министерства Владимира Макея с послом Швейцарии Кристиной Хонеггер-Золотухин.

Владимир Макей Cancillería del Ecuador

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Визит посланницы официального Берна в Минск формально был посвящён вручению ею копий верительных грамот. В кратком официальном сообщении белорусского министерства сказано, что Макей «пожелал К. Хонеггер-Золотухин успешной работы в целях дальнейшего расширения двусторонних связей».

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Отметим, что Швейцария не признала итоги белорусской президентской кампании 2020 года демократическими выборами, а бессменно правящего с 1994 года Александра Лукашенко — президентом Белоруссии. Конфедерация применяет санкции к постсоветской республике — они появились после сфабрикованного политически мотивированного уголовного дела об участии швейцарской гражданки Натальи Херше в минских протестных демонстрациях. Уроженка Белоруссии со швейцарским паспортом отбывает срок в одной из колоний и её освобождение считается обусловленным уступками официального Берна.

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