10 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова французского президента о том, что ему удалось предотвратить эскалацию конфликта на Украине и открыть новые перспективы для Франции

Елизавета Коробова, , 08:03 — REGNUM Заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что он должен был предотвратить эскалацию конфликта на Украине и открыть новые перспективы для Франции и эта цель для него выполнена, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 10 февраля в социальной сети Facebook.

Макролеон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Видимо, готовят на Нобелевскую премию мира», — подозревает Вера С.

Многие пользователи пришли к выводу, что французский президент сделал крайне самонадеянное заявление, в котором выставил себя самым главным миротворцем и вершителем судеб.

«Эммануэль Великий! Надо же — предотвратил! Это как Обама устранил мирно умершего Бен Ладена. Сами создают миф, сами с ним геройски разбираются», — пишет Николай Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Макрон просто борется за своё политическое будущее, поэтому в данной ситуации все средства хороши, включая и попытку разобраться с проблемой на Украине.

«Пытается сделать из себя великого правителя Франции, а Францию — главнее Германии в Евросоюзе. Там своя конкуренция. Да и выборы у Макрона на носу. Только все они марионетки США и ничего тут уже не поделаешь», — поделилась своим мнением Евгения А.

Часть людей полагает, что все кто ни попадя сейчас начнут выставлять себя спасителями Европы от злой и агрессивной России.

«Байден напугал — Путин не нападёт. Макрон порешал — Путин не нападёт. Сейчас первая звезда, твитернувшая «Путин, не нападай», войдёт в пантеон миротворцев… Даже не знаю, может, Путину надо напасть и попортить им репутацию?» — интересуется Константин Л.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. 08.02.2022 President.gov.ua

«Сейчас все наперебой будут пиариться вокруг ситуации на Украине. Будут по всем углам верещать о том, как они якобы войну предотвратили и Россию напугали», — считает Izabella S.

«Классический представитель Империи НАТО. Сам сказал, сам решил, сам себя похвалил, сам пошёл дальше проблемы создавать», — написал Konstantins S.

Ряд пользователей указывает на то, что решение проблемы на Украине может возвеличить любого европейского политика на Западе.

«Макрон расцвёл! Визит в Российскую Федерацию воодушевил его. Макрон прервал привычный для Европы сценарий, согласно которому все обязаны слепо подчиняться главарям из-за океана. Должна же быть своя голова на плечах хотя бы у кого-то», — отмечает Ivan M.

Отдельные комментаторы предупреждают, что, несмотря на самонадеянное заявление французского президента, ещё никто не отменял фактор безумства в голове у президента Украины.

«А как он выполнил? Что, Украина будет соблюдать Минские соглашения? Где это они пообещали? Они уже восемь лет как должны были всё сделать. Ну и где?» — интересуется Polina S.

Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в «нормандском формате» в 2019 году Kremlin.ru

«Макрону очень нужны «выполненные» Минские соглашения, чтобы убедить французов в том, что именно он подарил Европе мир. Если Зеленский всё-таки устроит какую-нибудь кровавую провокацию против России и российские войска пойдут в наступление, то не видать Макрону второго президентского срока», — написал Евгений Ч.

Напомним, 8 февраля телеканал BFM TV опубликовал материал, согласно которому французский президент Эммануэль Макрон заявил после визита в Москву о том, что он должен был предотвратить эскалацию конфликта на Украине и открыть новые перспективы для Франции, и эта цель для него выполнена.