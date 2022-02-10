Киев, , 01:08 — REGNUM Украине необходимо закрыть границу с Белоруссией из-за угрозы, которая якобы исходит от Минска. Об этом заявил бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин 9 февраля в эфире телеканала «Эспрессо».

Павел Климкин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Мы должны рассматривать границу с Белоруссией как границу опасности, а в перспективе… — как границу с врагом», — сказал экс-глава ведомства.

Климкин отметил, что Украина и Белоруссия поддерживают контакты, включая торговые. Однако он усомнился в надежности таких связей, напомнив, что белорусский президент Александр Лукашенко ранее предупреждал Киев о том, что Минск может отключить электричество украинской стороне, «когда будет нужно».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что совместные российско-белорусские учения вызывают беспокойство у властей США.

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