Любляна, 10 февраля, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Президент Словении Борут Пахор 9 февраля подписал указ о назначении очередных парламентских выборов на 24 апреля. Об этом сообщает Словенское агентство печати.

Borutpahor.si Борут Пахор

Избирательная кампания будет проходить в республике с 14 февраля до 24 марта. За это время должны будут зарегистрироваться все кандидаты.

По словам Пахора, после выборов, по согласованию с лидерами парламентских групп, он передаст мандат на формирование правительства кандидату в премьер-министры, заручившемуся поддержкой не менее 46 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, встречу с папой Римским Франциском провел в Ватикане президент Словении Борут Пахор. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и расширение ЕС за счет стран Западных Балкан, а также ряд других международных и региональных вопросов.