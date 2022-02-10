Париж, , 01:06 — REGNUM Убеждение в том, что Россия и Франция продолжать совместную работу для сохранения стабильности и доверия, высказал президент Франции Эммануэль Макрон по результатам своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление французский глава сделал 9 февраля на странице в своём Instagram.

Эмманюэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Макрон отметил беспрецедентность угрозы военной эскалации и выразил уверенность в том, что ни Россию, ни европейцев не интересуют беспорядки и нестабильность в мире.

«В Москве у нас с президентом Путиным состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями. Чтобы сохранить стабильность, мир и восстановить механизмы доверия, наш долг — работать вместе. Мы оба убеждены в этом», — поясняет французский лидер.

Макрон уточнил, что разумное решение всегда можно найти в диалоге, который должен продолжаться до возобновления процесса деэскалации и получения Европой гарантий безопасности. По мнению французского лидера, разговор России необходим не только с Францией, но и в нормандском формате, а также с США и со странами НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало о телефонных переговорах между президентом США Джозефом Байденом и президентом Франции Макроном.

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