Босасо, Сомали, , 00:55 — REGNUM Взрыв произошел возле ресторана в городе Босасо на северо-востоке Сомали, передает Radio Mogadishu.

Теракт в Сомали (сс) AMISOM

Уточняется, что террорист привел в действие взрывное устройство в торговом центре аль-Макрууф возле ресторана. В результате взрыва погибли четыре человека, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Тем не менее в полиции отметили, что подобные теракты в Бусасо ранее совершали боевики группировок «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в одном из ресторанов на юге Сомали прогремел взрыв. В результате теракта погибли шесть человек, еще десять получили различные ранения. В совершении атаки подозревают террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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