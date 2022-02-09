Лос-Анджелес, США, 10 февраля, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Hulu объявил о решении возродить популярный анимационный сериал для взрослых «Футурама». Об этом 9 февраля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Кадр из сериала «Футурама» Фрай, Бендер и другие герои

Потоковый сервис заказал производство 20 новых серий «Футурамы», оно начнётся уже в феврале 2022 года, премьера продолжения шоу состоится в 2023 году. К своим ролям вернутся Билли Уэст, озвучивший Фрая, и Кэти Сагал, подарившая голос Лиле. К актёрскому составу также присоединились Тресс МакНилл, Морис Ламарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр и Дэвид Херман, работавшие над несколькими ролями.

Отмечается, что Джон Ди Маджо, озвучивший робота Бендера, также может вернуться к роли, но переговоры о его участии в проекте пока не завершены. Что касается продюсерского состава, то Мэтт Грёнинг и Дэвид Сэмюэл Коэн вновь займут должности шоураннеров (главных продюсеров сериала).

Напомним, премьера «Футурамы» состоялась 14 ноября 1999 года на телеканале FOX. Всего в рамках шоу было выпущено семь сезонов, последняя серия вышла в эфир Comedy Central 4 сентября 2013-го. Отметим, что Мэтт Грёнинг и Дэвид Сэмюэл Коэн хотели и дальше работать над проектом, но руководство Comedy Central решило не продлевать «Футураму» на восьмой сезон из-за падения рейтингов.