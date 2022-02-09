Модена, Италия, 10 февраля, 2022, 00:47 — ИА Регнум. В провинции Реджо-Эмилия на севере Италии вечером 9 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) Италии сообщает агентство ANSA.

Smchealth.org Землетрясение

Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка. Первый, магнитудой 4,0 и глубиной залегания семь километров, произошёл в 19:55 по местному времени (21:55 мск). Второй толчок, магнитудой 4,3 и эпицентром около Корреджо (26 тысяч жителей), произошёл в 21:00 (23:00 мск), его отчётливо ощутили жители Модены и Болоньи.

По словам мэра Корреджо Илеаны Малавази, землетрясение вызвало «очень много страха».

Илеана Малавази «Многие люди вышли на улицы, некоторые ещё не вернулись в свои дома. На данный момент у нас нет сообщений о повреждениях домов или пострадавших».

Напомним, произошедшее в Италии в конце августа 2016 года мощное землетрясение в районе города Аматриче унесло жизни 299 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи на территории Сахалинской области.