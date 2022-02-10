Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Ситуация вокруг ядерной программы Ирана стала одной из тем телефонной беседы президента США Джо Байдена и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда, 9 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Они обсудили ход переговоров о возврате ограничений по иранскому ядерному проекту, а также вопросы, которые касаются Ближнего Востока и европейских стран. Кроме того, участники разговора подтвердили, что США и Саудовская Аравия привержены «обеспечению стабильности глобальных энергетических поставок».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Джо Байден заявил израильскому премьер-министру Нафтали Беннету о том, что собирается посетить Израиль в конце 2022 года.

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