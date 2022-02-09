Вашингтон, 10 февраля, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден обсудил в телефонном режиме с французским лидером Эммануэлем Макроном визит последнего в Москву и в Киев. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

Американский и французский лидеры обсудили встречи Макрона в России и на Украине. Они подняли вопрос о дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию, которые предпринимаются в тесной координации с союзниками и партнёрами в рамках ответа на «наращивание российских сил на границе с Украиной»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о состоявшихся телефонных переговорах президента США Байдена с президентом Франции Макроном. Псаки отметила, что в планы Байдена входят переговоры «в течение недели» ещё с несколькими европейскими коллегами.

Напомним, глава Франции Макрон 7 февраля посетил Москву, где провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На следующий день, 8 февраля, французский лидер посетил Киев, где провёл встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.