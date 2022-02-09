Вашингтон, 10 февраля, 2022, 00:24 — ИА Регнум. В сеть выложили новый трейлер будущей Atomic Heart, в котором российская студия Mundfish, занимающаяся разработкой игры, назвали более конкретные сроки релиза. Ролик был опубликован 9 февраля на YouTube-канале портала IGN.

Игра

В конце трейлера авторы проекта дали понять, что игра выйдет в период с сентября по декабрь 2022 года. В ролике они также показали новые кадры игрового процесса.

Напомним, действие Atomic Heart развернётся в альтернативном СССР, по сюжету, главному герою нужно будет решить проблему особых промышленных объектов, захваченных роботами. Mundfish анонсировала Atomic Heart 8 мая 2018 года.