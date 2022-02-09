Минск, 10 февраля, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» подписал 9 февраля Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко

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Указом № 34 предусматривается призвать в феврале — мае на срочную военную службу и службу в резерве граждан мужского пола от 18 лет, которые не имеют права на отсрочку от призыва. Студентов 1-го курса вузов сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу, призовут на «службу в резерве».

«Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве», — сказано в комментарии президентской пресс-службы.

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