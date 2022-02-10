Белград, , 00:24 — REGNUM Министр обороны Сербии Небойша Стефанович обсудил 9 февраля в Белграде с послом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко состояние сотрудничества двух стран в области обороны. Об этом сообщило министерство обороны Сербии на своем официальном сайте.

Александр Аркадьевич Боцан-Харченко Ambasadarusije.rsru

Стефанович поблагодарил Россию за постоянную поддержку, которую она оказывает Сербии в сохранении ее суверенитета и территориальной целостности.

Собеседники согласились, что сотрудничество России и Сербии в оборонной сфере чрезвычайно развито. Боцан-Харченко добавил, что эта встреча — очередная возможность для того, чтобы стороны обсудили возможности для его углубления в областях, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что 7 февраля Боцан-Харченко встретился с директором канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петром Петковичем.

Петкович высказал надежду на то, что Москва продолжить бороться вместе с Белградом за защиту международного права на всех важных международных площадках, особенно когда речь идет о Косово и Метохии.