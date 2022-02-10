Москва, 10 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Наиболее эффективной мерой преодоления европейского газового кризиса стало бы заключение дополнительных долгосрочных договоров с Россией о поставках газа и отказ от близорукой рыночной политики на энергетическом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Так он прокомментировал высказывание зампреда Маргреты Вестагер о том, что газовый кризис в ЕС продлевается из-за незаполненности газовых хранилищ.

nrkbeta Маргрет Вестагер

«Сегодня не существует волшебного способа увеличить предложение газа на европейском рынке, помимо взаимодействия с Газпромом. Поэтому любой сценарий сокращения трубопроводных поставок создает дефицит СПГ на мировом и азиатском рынке, что ведет к дальнейшему росту цен для рядовых потребителей электроэнергии и неконкурентоспособности европейских национальных экономик в части промышленного производства, — сказал Кошкин. — Наиболее эффективной мерой преодоления кризиса стало бы заключение дополнительных долгосрочных договоров с Россией о поставках газа и отказ от близорукой рыночной политики на энергетическом рынке».

Однако, как подчеркнул Кошкин, в условиях разрастающейся антироссийской информационной волны на общеевропейских площадках (Еврокомиссии и Европарламенте) перспектива таких шагов выглядит нереалистично.

«Более реалистичное, экономически обоснованное планирование и отказ от ряда либеральных рыночных принципов ценообразования также способны на некоторое время обуздать кризис, хотя в ЕС по-прежнему декларируется полный отказ от долгосрочных контрактов и планирования поставок газа если не после 2030, то точно к 2050 году, — сказал Кошкин. — Однако лучший альтернативный путь для независимых стран продемонстрировал президент Венгрии Орбан, успешно договорившись об энергетических поставках напрямую с Россией и в обход проатлантически настроенных бюрократических наднациональных институтов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошкин рассказал, что аномально высокие цены октября-января на европейском рынке в первую очередь были вызваны недальновидностью и нерациональностью политики ЕС.