Москва, 10 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Без российского газа энергетический кризис в ЕС затянулся бы даже в том случае, если бы США, Алжир, Азербайджан и Норвегия нарастили свои поставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Так он прокомментировал высказывание зампреда Еврокомиссии Маргреты Вестагер, которая сказала, что проект «Северный поток — 2» не в европейских интересах и что энергетический кризис связан не с потребностями рынка, а с политикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Данное заявление находится полностью в русле размышлений о том, что в случае внезапного срыва поставок США способны полностью покрыть потребности европейских стран в газе, — сказал Кошкин. — Хотя, разумеется, все эксперты осознают, что заместить 200 млрд кубометров российского трубного газа и около 40% доли рынка нефтехимической продукции невозможно ни при каких условиях даже в довольно отдаленной перспективе».

Как пояснил Кошкин, даже если бы все другие поставщики (США, Алжир, Азербайджан, Норвегия и так далее) скооперировались и смогли резко нарастить добычу и экспорт своего газа и СПГ, то энергетический кризис все равно затянулся бы.

«В целом, хотя желание США и ряда европейских стран диверсифицировать каналы поставок энергоносителей вполне рационально и является лишь бизнес-стратегией, та форма, в которой это происходит, и информационная истерия вокруг данной темы не могут вызывать ничего, кроме отвращения, из-за лицемерия первых представителей западных стран, большинство из которых даже не является экспертами в энергетической отрасли», — сказал Кошкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что до тех пор пока «Северный поток — 2» не введут в строй, он будет подвергаться всем видам дипломатических обстрелов.