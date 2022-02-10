Москва, , 09:03 — REGNUM Российские банки стали активнее привлекать граждан РФ к покупке кредитных карточных продуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявила доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ вырос спрос на кредитные карты, особенно среди граждан от 18 до 24 лет.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Здесь несколько причин. В числе главных следует назвать инфляцию и инфляционные ожидания. Рост ключевой ставки Банка России делает эти процессы еще более заметными. К таким же выводам подталкивают прогнозы о дальнейшем ослаблении рубля, — сказала Белянчикова. — Не нужно сбрасывать со счетов и рост интереса к путешествиям. Свидетельство тому — подскочившее в разы (а по некоторым популярным направлениям, например Турция или Египет, в десятки раз) количество бронирований на майские праздники. Граждане устали от пандемии, и даже пугающая статистика числа новых заболеваний не может удержать их дома. Часть туров оплачивается уже сегодня, чтобы нивелировать риск увеличения их стоимости в связи с ростом курса доллара и евро по отношению к рублю».

Кроме того, как полагает экономист, следует учесть рост активности банков по привлечению граждан к покупке кредитных карточных продуктов.

«Число «холодных» звонков растёт, а личные онлайн-кабинеты клиентов пестрят рекламными предложениями, — сказала Белянчикова. — И если граждане среднего и старшего возраста настороженно относятся к пользованию «чужими» деньгами, то молодёжь более импульсивна. Впрочем, кредитные карты оформляются и для покрытия текущих расходов до зарплаты. Ряд ведущих банков сделал процесс получения кредита с помощью кредитной карты более простым, и это при условии стабильного, пусть и небольшого официального дохода является хорошей альтернативой дорогим микрозаймам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прогноз о том, что банковские пластиковые карты потеряют свою актуальность, сочли достаточно оптимистичным.

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