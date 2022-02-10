Москва, 10 февраля 2022, 09:01 — REGNUM Когда речь идет о перспективах развития российского рынка криптовалют, следует учитывать, что основным отличием России здесь является наличие энергоресурсов и высококвалифицированных специалистов, а проблемой — слабое развитие производств, изготавливающих соответствующее оборудование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
«Решение правительства РФ о легализации оборота криптовалюты правильное, — сказал Рамазанов. — Своевременная разработка соответствующего механизма регулирования этой деятельности обеспечит больше поступлений в бюджет, в то время как запрет этой деятельности обернется расходами и потерями. Преобладающее большинство криптовалютчиков восприняли постановление правительства РФ с воодушевлением и готовы зарегистрировать свою деятельность в соответствии с законами РФ».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что правительство РФ утвердило концепцию легализации оборота криптовалют.