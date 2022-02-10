Москва, , 09:01 — REGNUM Когда речь идет о перспективах развития российского рынка криптовалют, следует учитывать, что основным отличием России здесь является наличие энергоресурсов и высококвалифицированных специалистов, а проблемой — слабое развитие производств, изготавливающих соответствующее оборудование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Криптовалюта BTC Keychain

«Решение правительства РФ о легализации оборота криптовалюты правильное, — сказал Рамазанов. — Своевременная разработка соответствующего механизма регулирования этой деятельности обеспечит больше поступлений в бюджет, в то время как запрет этой деятельности обернется расходами и потерями. Преобладающее большинство криптовалютчиков восприняли постановление правительства РФ с воодушевлением и готовы зарегистрировать свою деятельность в соответствии с законами РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что правительство РФ утвердило концепцию легализации оборота криптовалют.