Москва, , 09:00 — REGNUM Какие-либо угрозы отключения системы SWIFT только подстегнут развитие альтернативных цифровых систем, имеющих сопоставимый характер конфиденциальности обмениваемой информации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что страны ЕС выступили против отключения России от системы SWIFT.

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«Ситуация с отключением РФ от системы SWIFT периодически обсуждается экономистами начиная с 2014 года, — призвал не забывать экономист. — Юридически все три Big Data SWIFT находятся за пределами российской юрисдикции (США, Нидерланды, Швейцария). Наша страна исторически подключилась к данной системе с 1989 года, последовательно заменив передачу через телеграф или телетайп».

При этом он отметил, что у SWIFT есть свои особенности, поскольку данная система не выполняет функции расчёта или клиринга между участниками.

«Основной ее задачей является поддержание передачи сообщений между финансовыми организациями, — сказал Рамазанов. — То есть технически осуществляемые валютные банковские переводы между российскими банками и иностранными банками-корреспондентами с помощью SWIFT обеспечивают целостность и конфиденциальность обмениваемой информацией по унифицированному стандарту. Если говорить о внутренних переводах в стране, то отключение от SWIFT не отразится на клиентах банков, поскольку действующий порядок системы передачи финансовых сообщений с 2014 года осуществляется на основе системы СПФС, реализуемой Банком России, как для резидентов РФ, так и нерезидентов посредством «Сервис-бюро». В данную систему последовательно вовлекаются государства — участники ЕАЭС, а в 2021 году ее доля превысила 20% от общего внутреннего трафика SWIFT».

Что касается стран ЕС, то, как полагает Рамазанов, в случае отключения РФ от системы SWIFT следует учесть несколько аспектов.

«Во-первых, в Евросоюзе альтернативой системе SWIFT является собственная разработанная INSTEX (в большей степени используется для взаимодействия с Ираном), так же как в КНР — CIPS. Таким образом, можно говорить о конкуренции для SWIFT со стороны уже разработанных и практически используемых глобальных систем, — сказал экономист. — Во-вторых, в качестве глобального конкурента для SWIFT можно отметить уже внедряемые на основе криптовалюты альтернативные способы обмена финансовыми данными, например Ripple или Stellar. В связи с этим доля обслуживания SWIFT в мировом масштабе в большей степени сокращается в пользу развития современных цифровых способов передачи обмена финансовыми данными. Следовательно, какие-либо угрозы отключения системы SWIFT только подстегнут глобальное развитие альтернативных цифровых систем, имеющих сопоставимый характер конфиденциальности обмениваемой информации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что если Россию отключат от системы SWIFT, то это не только повысит издержки европейских компаний, но также приведет к увеличению рисков и умножению убытков.

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