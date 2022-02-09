Рим, 10 февраля, 2022, 00:04 — ИА Регнум. В партийном рейтинге Италии установилось двоевластие, таковы «средние» показатели социологических опросов, передает Termometro Politico в среду, 9 февраля.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

21% граждан поддерживают леволиберальную Демократическую партию (входит в правящую коалицию), 20,7% — правоконсервативную партию «Братья Италии» (находится в оппозиции).

Заметно сократился рейтинг другой правоконсервативной партии — «Лиги» Маттео Сальвини (17,6%), которая, в отличие от партии Мелони, входит в состав правительства.

Рейтинги двух других ведущих партий страны стабильны — на 14,3% голосов могут рассчитывать популисты из «Движения 5 звезд», на 7,9% — правоконсерваторы из партии Сильвио Берлускони.