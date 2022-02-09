Рим, 9 февраля, 2022, 23:59 — ИА Регнум. В сравнении с 2018 годом число сторонников развития атомной энергетики в Италии выросло почти в полтора раза, таковы итоги исследования SWG, опубликованные в среду, 9 февраля.

Domas Евро

Четыре года назад этот показатель составлял 27%, в настоящее время — 39%.

В 4-м квартале 2021 года цены на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно, в 2022 году — еще на 55% и 41% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2022 году власти выделили уже более 5 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан, также выделены средства для поддержки бизнеса.