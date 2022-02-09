Лос-Анджелес, США, , 23:58 — REGNUM Эдриен Броуди присоединился к Крису Эвансу и Ане де Армас в проекте «концептуального романтического приключенческого» фильма Apple «Призрачный» (Ghosted). Об этом 9 февраля сообщает портал Deadline.

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Снимать картину будет Декстер Флетчер, Крис Эванс выступит в качестве одного из продюсеров, а Ана де Армас — в качестве исполнительного продюсера. Сценарий к фильму напишу Ретт Риз и Пол Верник, которые работали над кинокомиксом «Дэдпул» и картиной «Добро пожаловать в Zомбилэнд».

Напомним, Эдриен Броуди снялся в таких известных фильмах, как «Пианист», «Тонкая красная линия», «Таинственный лес», «Кинг-Конг» и других. Любители сериалов также знают его по проектам «Острые козырьки» и третьему сезону шоу «Наследие».

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