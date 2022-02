Нью-Йорк, США, , 23:56 — REGNUM Несмотря на то, что новый альбом Time Skiffs вышел всего несколько дней назад, американская экспериментальная инди-группа Animal Collective рассказала, что у них есть еще один альбом. Об этом 9 февраля сообщил портал The Line Of Best Fit.

На прошлой неделе Animal Collective выпустили свой 11-й студийный альбом Time Skiffs, а в недавнем интервью порталу Far Out Дикин из группы подтвердил, что еще один альбом уже записан. Дикин сказал: «Да, на самом деле мы уже записали следующий альбом. Мы записали его в декабре. Я думаю, это было около 18 песен, которые мы подготовили в студии до того, как начался локдаун и до того, как случилась пандемия».

Он добавил: «Я очень горжусь Time Skiffs и очень рад ему, но еще больше я рад следующему альбому. Не потому, что он лучше, он просто другой. Свежая вещь всегда будет казаться самой захватывающей, но все это, по сути, часть одной эпохи. Просто из-за пандемии они разделились таким необычным образом».

О потенциальной дате выхода следующего альбома Дикин сказал: «У нас нет определенного плана на следующий альбом, но он уже записан и, надеюсь, будет сведен в ближайшие несколько месяцев».

