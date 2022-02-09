Рим, 9 февраля, 2022, 23:56 — ИА Регнум. В парламенте Италии в среду, 9 февраля, возобновилось рассмотрение законопроекта о легализации «медицински ассистированных» самоубийств.

(сс) Vlad Lesnov Палаццо Монтечиторио — здание нижней палаты парламента Италии

К тексту законопроекта подано более 200 поправок. Против его принятия выступают католическая церковь и правоконсервативные партии.

В конце 2019 года Конституционный суд Италии вынес решение, в соответствии с которым эвтаназия при некоторых условиях должна быть допустима. В числе таких условий — «невыносимость страданий» и неизлечимость болезни. В 2021 году в Италии были также собраны подписи для проведения референдума о легализации эвтаназии.

Согласно итальянскому законодательству, в такой ситуации решение может быть принято как парламентом, так и на референдуме. Правоконсерваторы, по данным национальных СМИ, в настоящее время стремятся понять, как проще «провалить» инициативу — в стенах парламента или на референдуме.