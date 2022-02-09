Белград, 10 февраля, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Патриарх СербскийПорфирий встретился в Белграде с спецпредставителем премьер-министра Великобритании по Западным Балканам Стюартом Пичем. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба сербского патриархата.

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Собеседники обсудили ход диалога Белграда и Приштины и двухсторонние отношения между Великобританией и Сербией, говорится в сообщении Сербской православной церкви.

Патриарх Порфирий и Стюарт Пич высказали поддержку диалогу как между церквами и религиозными сообществами, так и между всеми другими политическими и общественными структурами.

«Будучи христианами, мы каждого человека воспринимаем как брата, как ближнего своего, и поэтому мы всегда готовы к диалогу», — сказал сербский патриарх.

Он также добавил, что двери Патриархии в Белграде всегда открыты для членов англиканского религиозного сообщества в Сербии.

Напомним, что ранее Стюарт Пич встретился в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Анной Брнабич.