10 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 07:19 — REGNUM Президент США Джо Байден раскритиковал законопроект штата Флорида, касающийся прав учителей обсуждать со своими учениками права ЛГБТ-меньшинств и сексуальную ориентацию.

ЛГБТ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хочу, чтобы члены ЛГБТ-сообщества — особенно дети, которые пострадают от этого законопроекта — знали, что вас любят и принимают такими, какие вы есть. Я не дам вас в обиду, и моя администрация продолжит бороться за вашу безопасность, которую вы заслуживаете», — написал президент в Twitter.

Речь идет о законопроекте SB 1834, который был одобрен комитетом по образованию Сената Флориды. В рамках законопроекта школам запрещается поощрять обсуждение вопросов сексуальной ориентации или гендерной идентичности в начальных классах.

Джо Байден Whitehouse.gov

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Все это сводится к основному вопросу. Существуют ли школы для того, чтобы обучать наших детей математике, языку (общению) и навыкам чтения, которые им понадобятся для функционирования на протяжении всей их жизни? Или же школы (учителя) существуют для того, чтобы индоктринировать наших детей своими политическими и социальными идеалами? Как только на этот вопрос будет дан ответ, учебная программа в школах и допустимые действия наших учителей будут более четко определены и регламентированы», — считает libertybella13.

«В молодости я был очень хорош в математике, поэтому я получил степень в области строительной инженерии и до сих пор наслаждаюсь ею», — отвечает wasalwaysadem.

«Да. Никому не нужно, чтобы правительство играло роль мамы и папы. Людям пора становиться взрослыми, взрослеть, растить своих собственных детей и сказать правительству, чтобы оно перестало перегибать палку», — продолжает thestipe.

«Когда мой сын учился в школе, около 35 лет назад, обсуждался вопрос о преподавании сексуального воспитания в школе. Я тогда сказала школьному совету, что меня беспокоит то, что это дискуссия не про «птичек и пчелок». Я вижу, что мои опасения были обоснованными», — вспоминает taum.

«Государственные школы постоянно попадаются на том, что пытаются скрыть от родителей, чему они учат наших детей. Если они не делают ничего плохого, почему они пытаются скрыть это? Они получают зарплату от налогоплательщиков, и налогоплательщики должны иметь право голоса в отношении того, какой материал преподается. А школьный персонал, участвующий в тайной конверсии пола в школе, которая скрывается от родителей, должен быть привлечен к уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми», — уверен 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐓𝐡𝐞𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞.

Начальная школа в США (сс) woodleywonderworks

«Самый большой шаг, который мы как нация могли бы сделать для улучшения государственных школ, — это внедрить систему ваучеров, чтобы родители могли позволить себе забрать своих детей из плохих школ и отправить их в лучшие. Но демократы выступают против ваучеров. Им нужны эти взносы в профсоюз учителей», — подчеркивает francisxcarmody103.

«В каждом классе должны быть установлены видеокамеры, а также аудиозаписи, доступные родителям в любое время в режиме онлайн. Если учитель закрывает камеру или каким-либо образом отключает видео‑ и аудиозапись, 1-е нарушение — отстранение от работы на 5 дней без оплаты, 2-е — на 15 дней, 3-е — увольнение и лишение диплома учителя. Как и полицейские, и политики, учителя и администраторы, похоже, забыли, откуда поступает их зарплата, и это точно не их профсоюзы!» — восклицает jonntheoriginal.

«Если задуматься, то вся политика, поддерживаемая прогрессистами, направлена на то, чтобы лишить ребенка родительского влияния. Именно родители несут ответственность за то, чтобы говорить со своими детьми о цвете кожи и сексуальной ориентации — если не из-за кровных уз, то потому, что они являются взрослыми, наиболее чуткими к потребностям, мыслям и предпочтениям своих детей. Я не собираюсь перекладывать эту ответственность на кого-то другого. Другие могут поступать так, как им заблагорассудится», — указывает confirmedindependent388.

«К сожалению, есть люди, которые действительно считают, что эта дискуссия необходима. До тех пор, пока свобода слова не будет полностью отменена, решение остается исключительно за родителями», — комментирует hate46.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы можно наблюдать, как Америка переживает настоящую культурную смерть. Возникшая в XVIII веке американская культура, ставшая квинтэссенцией всех главных европейских культурных течений, помноженная на культуры африканцев и мексиканцев, достигла своего пика в середине века ХХ. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что она исчезнет в ближайшее десятилетие.

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