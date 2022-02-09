Вашингтон, 9 февраля, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Глава Xbox Фил Спенсер попытался успокоить геймеров, переживающих по поводу возможного поднятия цен на доступ к сервису подписки Game Pass. Об этом 9 февраля сообщает портал Kotaku.

Microsoft Xbox Game Pass

В интервью журналисту Стивену Тотило из издания Axios Спенсер сказал, что он чувствует, что не сможет убедить игроков в том, что у Xbox нет подобных планов, просто всё отрицая. Глава Xbox дал понять, что он знает об опасениях геймеров, которые видят, что Microsoft получает всё большее влияния в игровой индустрии, покупая новые студии и компании такой величины, как Activision Blizzard.

«Все, что я могу сделать — это принимать решения которые стоят перед перед нами, и постараться чётко называть наши цели», — заявил Спенсер, дав понять, что одна из таких целей — сделать Starfield самой популярной игрой за всю историю Bethesda.

Напомним, 18 января 2022 года Microsoft объявила о покупке Activision Blizard. Ожидается, что слияние компаний будет завершено к 2023 финансовому году, сумма сделки составила $68,7 млрд.