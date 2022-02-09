Москва, , 23:47 — REGNUM В преддверии встречи в Москве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с британским коллегой Элизабет Трасс МИД России опубликовал заявление от 9 февраля.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отмечая непростой характер отношений Москвы и Лондона, который осложнился не по российской инициативе, МИД РФ призвал Британию к диалогу, основанному на взаимном уважении. Пока британская сторона проявляет себя иначе.

«Регулярно слышим заявления, в которых говорится о некой «российской агрессии и дестабилизирующей деятельности». Дело доходит и до открытых угроз, — сообщили в МИД РФ. — Британская сторона должна чётко осознавать, что без отчётливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем».

Напомним, Трасс 9 февраля прилетела в Москву: её встреча с Лавровым состоится завтра, 10 февраля. В Лондоне сообщают, что она намерена обсуждать «украинскую тему».

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