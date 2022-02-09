Лондон, , 23:46 — REGNUM Британский актер Роберт Паттинсон рассказал, что во время съемок нового фильма вселенной DC «Бэтмен» он начал создавать «эмбиентную электронную музыку», находясь в костюме своего героя. Об этом 9 февраля рассказал портал GQ.

Роберт Паттинсон в роли Бэтмана NME

Паттинсон играет супергероя в новом фильме режиссера Мэтта Ривза, который выйдет на экраны 4 марта. В новом интервью GQ Паттинсон вспомнил «пузырь в пузыре», который существовал на съемочной площадке «Бэтмена» недалеко от Лондона. «И характер съемок был таким замкнутым, съемки всегда проходили ночью, все время было очень темно, и я чувствовал себя очень одиноким», — сказал он. «Даже просто находясь все время в костюме. Вам не разрешается выходить из студии в костюме, так что я почти не знал, что происходит снаружи».

Паттинсону была предоставлена «маленькая палатка» в стороне от съемочной площадки, где, как отмечает GQ, актер мог «уйти, чтобы расслабиться». «Я находился в палатке, просто создавая эмбиентную электронную музыку в костюме, глядя на весь процесс из-под маски», — вспоминает он. «В конструкции маски есть что-то такое, что делает чтение книг очень трудным, так что вам приходится почти наклоняться вперед».

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