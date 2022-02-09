Рим, 9 февраля, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Прокуратура Рима подозревает двух сотрудников ООН в соучастии в убийстве посла Италии в ДРК Луки Аттаназио, передают национальные СМИ в среду, 9 февраля.

Италия

Речь идет о сотрудниках «Всемирной продовольственной программы» — одно из агентств ООН.

Аттаназио был убит 22 февраля 2021 года в результате нападения на автомобили миссии ООН. Скончался и сопровождавший его карабинер. Власти ДРК возложили ответственность за трагедию на боевиков Фронта освобождения Руанды.