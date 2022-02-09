Рим, 9 февраля, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Люди призваны помогать своим ближним, «сопровождая их до самой смерти», а не провоцировать эту смерть или помогать каким-либо формам суицида, сказал в среду, 9 февраля, папа Римский Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

«Существует право на жизнь, но не право на смерть. Жизнь должна быть принята», — сказал папа.

В конце 2019 года Конституционный суд Италии вынес решение, в соответствии с которым эвтаназия при некоторых условиях должна быть допустима. В числе таких условий — «невыносимость страданий» и неизлечимость болезни. В 2021 году в Италии были также собраны подписи для проведения референдума о легализации «медицинской эвтаназии», решение должен принять парламент, где в настоящее время рассматривается соответствующий законопроект.