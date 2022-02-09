Нижний Новгород, , 23:38 — REGNUM Доцент юридического факультета Нижегородский государственный университет имени Лобачевского Михаил Белов подал в суд иск против ректора Елены Загайновой, передаёт «Нижний сейчас».

Нижегородский государственный университет (НГУ) им. Н.И. Лобачевского Наталья Филатова

Поводом для искового заявления стал приказ главы вуза, который, как утверждает преподаватель, запрещает сотрудникам университета и студентам общаться с журналистами без согласования с пресс-службой ННГУ.

По мнению Белова, эти ограничения нарушают право педагогов и учащихся на свободное выражение своего мнения, а потому их можно расценивать как незаконную цензуру.

«Я не хочу молчать, когда из нашего действительно великого университета Елена Загайнова делает казарму, а из нас своих крепостных», — подчеркивает истец.