Нижний Новгород, 9 февраля 2022, 23:38 — REGNUM Доцент юридического факультета Нижегородский государственный университет имени Лобачевского Михаил Белов подал в суд иск против ректора Елены Загайновой, передаёт «Нижний сейчас».
Поводом для искового заявления стал приказ главы вуза, который, как утверждает преподаватель, запрещает сотрудникам университета и студентам общаться с журналистами без согласования с пресс-службой ННГУ.
По мнению Белова, эти ограничения нарушают право педагогов и учащихся на свободное выражение своего мнения, а потому их можно расценивать как незаконную цензуру.
«Я не хочу молчать, когда из нашего действительно великого университета Елена Загайнова делает казарму, а из нас своих крепостных», — подчеркивает истец.