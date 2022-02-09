Нижний Новгород, 9 февраля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Доцент юридического факультета Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Михаил Белов подал в суд иск против ректора Елены Загайновой, передаёт «Нижний сейчас».

Наталья Филатова Нижегородский государственный университет (НГУ) им. Н.И. Лобачевского

Поводом для искового заявления стал приказ главы вуза, который, как утверждает преподаватель, запрещает сотрудникам университета и студентам общаться с журналистами без согласования с пресс-службой ННГУ.

По мнению Белова, эти ограничения нарушают право педагогов и учащихся на свободное выражение своего мнения, а потому их можно расценивать как незаконную цензуру.

«Я не хочу молчать, когда из нашего действительно великого университета Елена Загайнова делает казарму, а из нас — своих крепостных», — подчеркивает истец.