Мадрид, 9 февраля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте, мадридский «Реал» в ближайшее время предложит 21-летнему бразильскому фланговому нападающему Винисиусу Жуниору подписать новый контракт до конца сезона 2026/27.

Мадридский «Реал»

Текущее соглашение нападающего сборной Бразилии со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Винисиуса в 100 миллионов евро.

Винисиус выступает за «Реал» с 12 июля 2018 года после перехода из бразильского футбольного клуба «Фламенго». Мадридский клуб заплатил 45 миллионов евро за трансфер нападающего.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 21-м матче за «Реал» в рамках испанской Примеры 2021/22, в котором отметился двенадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА бразилец набрал 5 (2+3) очков по системе гол+пас.