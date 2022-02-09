Бишкек, 9 февраля, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Киргизии Курманкул Зулушев планирует начать внезапно посещать судебные заседания, чтобы проверить качество работы своих подчинённых. Об этом заявил он сам на пресс-конференции сегодня, 9 февраля.

Prokuror-kaluga.ru В суде

По словам главы надзорного ведомства, он намерен начать устраивать внеплановые проверки с 20 февраля текущего года.

«На прокуроров поступает много жалоб. Поэтому я и мои заместители будут внезапно приходить в суд и проверять прокуроров на знание уголовных дел, которые они ведут, а также на их активность», — подчеркнул генпрокурор.

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