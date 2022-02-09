Рим, 9 февраля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. С 1 марта семьи Италии будут получать все «детские» пособия в виде единой выплаты, заявила в среду, 9 февраля, министр по делам семей Элена Бонетти.

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Новые правила должны упростить процесс получение пособий, а также поддержать рождаемость в стране, которая находится на самом низком уровне в истории.

В частности, молодым родителям помогут с оплатой услуг детских садов, и эти 3000 евро (максимальный годовой объем «покрываемых» государством расходов) фактически сделают детские сады бесплатными для родителей, отметила Бонетти.

Как сообщалось ранее, предполагается, что чем больше в той или иной семье детей, тем больше будет становиться размер единого пособия на каждого из них.