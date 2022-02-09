Москва, , 23:31 — REGNUM За 2021 год российское гражданство получили 19 тысяч уроженцев Киргизии. Об этом заявил посол России Николай Удовиченко на пресс-конференции сегодня 9 февраля.

Киргизы

По его словам, в 2020 количество киргизстанцев, получивших гражданство России, было на 7 тысяч человек меньше.

Читайте также: Полмиллиона мигрантов из Киргизии могут остаться в России на ПМЖ

Российский дипломат отметил, что в прежние годы российское гражданство получали в расчете на получение социальной поддержки, но сейчас правительство России вводит на это дополнительные ограничения.

«Отдельной помощи для желающих получить российское гражданство сейчас нет», — подчеркнул посол.

Читайте также: Большинство молодых граждан Киргизии станут трудовыми мигрантами