Ашвилл, США, , 23:31 — REGNUM Производитель синтезаторов из США Moog Music начал показывать документальный сериал Giants, авторы которого решили рассказать зрителям о первых днях электронной музыки. Первый эпизод шоу был опубликован 9 февраля на YouTube-канале компании.

Музыка (сс) Eric Nopanen

В первом эпизоде шоу выступил композитор и изобретатель Херб Дойч, который в 1964 году вместе с Робертом Мугом создал модульный синтезатор Moog. Дойч, в частности, рассказал о том, как он познакомился с Мугом, зрители также получили возможность увидеть архивные фотографии и клипы.

Авторы шоу сообщили, что в следующих сериях появятся основатель легендарного британского музыкального лейбла Mute Records Дэниэл Миллер, Бернард Краузе, который вместе с Полом Бивером познакомил с электронной музыкой Джорджа Харрисона, и другие известные фигуры.

Для справки: самый первый синтезатор «Терменвокс» создал в 1920 году русский физик Лев Термен. Впоследствии, в 1955 году, инженеры из США Гарри Олсон и Герберт Белар создали первый в мире электронный синтезатор.