Флоренция, Италия, , 23:27 — REGNUM Прокуратура Флоренции завершила расследование и попросило суд начать слушания по делу о предполагаемом получении группой политиков незаконного финансирования, коррупции и торговле влиянием, передают местные СМИ в среду, 9 февраля.

Маттео Ренци Presidenza della Repubblica

В числе подозреваемых — бывший премьер-министр страны Маттео Ренци

Ренци отвергает все обвинения, в среду он заявил, что рад скорому началу публичного процесса, потому что это поможет всем желающим убедиться в его правоте. «Я не совершал преступлений, надеюсь, прокуроры могут с чистой совестью сказать о себе то же», — отметил политик.